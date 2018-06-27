В Госдуме планируют подготовить условия, облегчающие получение гражданства РФ русскоязычными жителями стран СНГ

Условия для получения вида на жительства и гражданства РФ русскоязычными гражданами стран СНГ и зарубежными высококвалифицированными специалистами будут сформированы к началу 2019 года, заявил глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В Госдуме этот комитет курирует законодательные инициативы по упрощению предоставления российского гражданства.

"Рассчитываем рассмотреть их в ходе осенней сессии Государственной Думы. Мы уверены, что уже с начала 2019 года будут сформированы правовые условия, которые позволят многим русскоязычным гражданам стран СНГ и высококвалифицированным специалистам из различных стран получить вид на жительство, а впоследствии и гражданство Российской Федерации", - сказал С.Гаврилов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы комитета в среду.

С.Гаврилов отметил, что в последние месяцы проводилось активное общественное обсуждение различных предложений об упрощении въезда в РФ и предоставлении российского гражданства иностранным гражданам, владеющим русским языком и проживающим в странах бывшего СССР.

"Отражением этого обсуждения стал вопрос, заданный президенту РФ Владимиру Путину в ходе "прямой линии". По ее итогам президент РФ поручил принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам, владеющим русским языком и желающим работать и жить в России, разрешений на временное проживание и видов на жительство",- сказал он.

Кроме того, по его словам, поручено подготовить предложения по установлению упрощенного порядка приема в гражданство РФ отдельных категорий лиц, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой.

Комитет проводит работу с Министерством внутренних дел РФ, иными государственными органами по разработке соответствующих законодательных инициатив, сказал парламентарий.

На рассмотрении комитета, по его словам, находится ряд законопроектов, затрагивающих различные аспекты миграционной политики. В частности, 25 июня 2018 года группой депутатов Госдумы были внесены два законопроекта, согласно которым запрещается внесудебное изъятие паспортов граждан РФ. Также предлагается система законодательных мер по легализации правового статуса граждан Украины, находящихся в РФ в связи с конфликтом на юго-востоке Украины, включая отмену законодательного требования покинуть территорию нашей страны по истечении каждых 90 суток пребывания.

"Я считаю, что данные предложения по защите прав наших соотечественников безусловно заслуживают внимания и будут детально изучены комитетом. Убежден, что совместная работа комитета со всеми участниками законотворческого процесса позволит выйти на законодательные решения, соответствующие нравственным принципам защиты прав соотечественников на проживание в России, а также целям социально-экономического развития нашей страны", - сказал С.Гаврилов.