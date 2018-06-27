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Регион 27.06.2018 20:55

Участок грузино-турецкой границы временно закрыт из-за схода оползня на территории Турции

На турецкой стороне, прилегающей к грузино-турецкому таможенно-пропускному пункту "Сарпи" сошла большая скальная масса, в результате чего временно закрыта автомагистраль, связывающая Сарпи с Трабзоном, сообщает в среду МВД Грузии.

"Исходя из мер безопасности, по просьбе Турции, решением соответствующих ведомств двух стран, временно ограничено передвижение как транспорта, так и пешеходов через грузино-турецкую государственную границу на участке Сарпи", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что движение через границу будет восстановлено в обычном режиме сразу же после завершения очистительных работ на турецкой стороне.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА, ОПОЛЗЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]