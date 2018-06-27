Участок грузино-турецкой границы временно закрыт из-за схода оползня на территории Турции

На турецкой стороне, прилегающей к грузино-турецкому таможенно-пропускному пункту "Сарпи" сошла большая скальная масса, в результате чего временно закрыта автомагистраль, связывающая Сарпи с Трабзоном, сообщает в среду МВД Грузии.

"Исходя из мер безопасности, по просьбе Турции, решением соответствующих ведомств двух стран, временно ограничено передвижение как транспорта, так и пешеходов через грузино-турецкую государственную границу на участке Сарпи", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что движение через границу будет восстановлено в обычном режиме сразу же после завершения очистительных работ на турецкой стороне.