Болтон не ожидает конкретных результатов от встречи Трампа и Путина, но не исключает таковых

В Вашингтоне не ждут конкретных результатов от встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, важен сам факт переговоров на высшем уровне, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов от этой встречи, так как очень долгое время прошло без официального саммита между руководителями наших двух стран", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.
При этом Дж.Болтон не исключил, что по итогам саммита лидеров США и России все-таки могут быть достигнуты конкретные договоренности. "Я не исключаю, что саммит двух лидеров может быть содержательным, я также не исключаю, что по его итогам могут быть достигнуты конкретные результаты", - сказал он.
"Есть масса вопросов, которые необходимо обсудить", - добавил он.
Он отметил, что встреча президентов "может проходить один-на-один или в расширенном формате". "Какие бы решения они не приняли, мы будем их прорабатывать дальше", - подчеркнул Дж.Болтон.
Так он ответил на вопрос о том, обсуждались ли в ходе его встреч в Москве вопросы контроля над вооружениями, в том числе касающиеся договоров СНВ и РСМД, и ожидают ли в Вашингтоне принятия на саммите конкретных решений по существующим проблемам в этой области.
"Мы сегодня обсуждали многие из этих вопросов, но мы их обсуждали в общем, готовясь к встрече на высшем уровне. Президенты на личной встрече будут обсуждать те темы, которые они считают наиболее важными для себя", - пояснил Дж.Болтон.
Президент Алиев: Азербайджан готов вновь увеличить миротворческий контингент в Афганистане
Замглавы МИД Азербайджана: Оккупационная политика Еревана в отношении Баку оставляет Армению в стороне от экономического сотрудничества
Алиев выделил свыше $2 млн на подготовку генерального плана Баку
Moodys видит риски для развивающихся стран в связи с укреплением доллара, Россия наименее уязвима
Нефть резко дорожает на данных о падении запасов в США, Brent выросла до $77,77
Eni и INA подписали соглашение о возможном строительстве газового соединительного трубопровода
Тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда не заслужила второго чемпионства
Два американских экономиста Банка Англии потратили 390 тыс. фунтов на поездки за 2,5 года
В Азербайджане в свадебном автомобиле обнаружены около 8,5 кг наркотиков
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сделайте свое лето ярче с AccessBank!
Бакинская Высшая Школа Нефти возглавила десятку лучших университетов страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений