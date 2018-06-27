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Регион 27.06.2018 21:05

Болтон не ожидает конкретных результатов от встречи Трампа и Путина, но не исключает таковых

В Вашингтоне не ждут конкретных результатов от встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, важен сам факт переговоров на высшем уровне, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов от этой встречи, так как очень долгое время прошло без официального саммита между руководителями наших двух стран", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

При этом Дж.Болтон не исключил, что по итогам саммита лидеров США и России все-таки могут быть достигнуты конкретные договоренности. "Я не исключаю, что саммит двух лидеров может быть содержательным, я также не исключаю, что по его итогам могут быть достигнуты конкретные результаты", - сказал он.

"Есть масса вопросов, которые необходимо обсудить", - добавил он.

Он отметил, что встреча президентов "может проходить один-на-один или в расширенном формате". "Какие бы решения они не приняли, мы будем их прорабатывать дальше", - подчеркнул Дж.Болтон.

Так он ответил на вопрос о том, обсуждались ли в ходе его встреч в Москве вопросы контроля над вооружениями, в том числе касающиеся договоров СНВ и РСМД, и ожидают ли в Вашингтоне принятия на саммите конкретных решений по существующим проблемам в этой области.

"Мы сегодня обсуждали многие из этих вопросов, но мы их обсуждали в общем, готовясь к встрече на высшем уровне. Президенты на личной встрече будут обсуждать те темы, которые они считают наиболее важными для себя", - пояснил Дж.Болтон.

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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, КОНКРЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]