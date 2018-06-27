Тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда не заслужила второго чемпионства

Тренер сборной Германии Йоахим Лев на послематчевой пресс-конференции заявил, что находится в шоке от игры.

"Мы чувствуем разочарование, что выбиты из этого турнира, оно огромное. Я думаю, что нам надо поздравить соперников, которые вышли из группы на этом турнире. Мы не заслужили второго чемпионства, и выхода в 1/8 финала", - сказал он.

Наставник немецкой команды заявил, что игрокам в матче против Кореи не хватало легкости игры и динамичности.

"Нас сегодня выбили не потому, что мы не хотели победить. Особенно во второй половине матча наша команда очень хотела победить, но у нас реально не было возможности повести в счёте ни на каком этапе, каждый раз когда мы отставали мы пытались догонять, сравнять счёт, а после 70-й минуты мы уже увидели, что Швеция повела в счёте и нам необходимо было оказывать давление на соперника и наша команда на этом матче упускала лёгкие возможности. Нам не хватало легкости игры и динамичности", - добавил Йоахим Лев.

Футболисты сборной Германии не смогли пробиться в плей-офф проходящего в России чемпионата мира по футболу.

В третьем туре группового этапа действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи (0:2) и, набрав 3 очка, заняли четвертое место в группе F.

В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция переиграла Мексику со счетом 3:0.