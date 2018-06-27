Тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда не заслужила второго чемпионства

Тренер сборной Германии Йоахим Лев на послематчевой пресс-конференции заявил, что находится в шоке от игры.
"Мы чувствуем разочарование, что выбиты из этого турнира, оно огромное. Я думаю, что нам надо поздравить соперников, которые вышли из группы на этом турнире. Мы не заслужили второго чемпионства, и выхода в 1/8 финала", - сказал он.
Наставник немецкой команды заявил, что игрокам в матче против Кореи не хватало легкости игры и динамичности.
"Нас сегодня выбили не потому, что мы не хотели победить. Особенно во второй половине матча наша команда очень хотела победить, но у нас реально не было возможности повести в счёте ни на каком этапе, каждый раз когда мы отставали мы пытались догонять, сравнять счёт, а после 70-й минуты мы уже увидели, что Швеция повела в счёте и нам необходимо было оказывать давление на соперника и наша команда на этом матче упускала лёгкие возможности. Нам не хватало легкости игры и динамичности", - добавил Йоахим Лев.
Футболисты сборной Германии не смогли пробиться в плей-офф проходящего в России чемпионата мира по футболу.
В третьем туре группового этапа действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи (0:2) и, набрав 3 очка, заняли четвертое место в группе F.
В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция переиграла Мексику со счетом 3:0.
Президент Алиев: Азербайджан готов вновь увеличить миротворческий контингент в Афганистане
Замглавы МИД Азербайджана: Оккупационная политика Еревана в отношении Баку оставляет Армению в стороне от экономического сотрудничества
Алиев выделил свыше $2 млн на подготовку генерального плана Баку
Moodys видит риски для развивающихся стран в связи с укреплением доллара, Россия наименее уязвима
Нефть резко дорожает на данных о падении запасов в США, Brent выросла до $77,77
Eni и INA подписали соглашение о возможном строительстве газового соединительного трубопровода
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Болтон заявляет о непризнании Соединенными Штатами присоединения Крыма к России
Минюст США одобрил сделку по покупке Walt Disney активов 21st Century Fox объемом $71 млрд
Болтон считает нонсенсом связь Кремля с предвыборной кампанией Трампа
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сделайте свое лето ярче с AccessBank!
Бакинская Высшая Школа Нефти возглавила десятку лучших университетов страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений