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Дальнее зарубежье 28.06.2018 10:01

Госсекретарь США: Трамп считает, что Россия неизбежно примкнет к G7

Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия обязательно должна присоединиться к "Группе семи", заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно", - сказал он на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопрос, должна ли Москва, по мнению США, вернуться в "большую семерку" даже без выполнения минских соглашений.

Д.Трамп в июне на саммите G7 в Канаде предложил вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.

Позже президент США сообщил, что лидеры стран "большой семерки" в ходе саммита 25% времени обсуждали Россию, поэтому было бы лучше, если бы Россия была там.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]