Госсекретарь США: Трамп считает, что Россия неизбежно примкнет к G7

Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия обязательно должна присоединиться к "Группе семи", заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно", - сказал он на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопрос, должна ли Москва, по мнению США, вернуться в "большую семерку" даже без выполнения минских соглашений.

Д.Трамп в июне на саммите G7 в Канаде предложил вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.

Позже президент США сообщил, что лидеры стран "большой семерки" в ходе саммита 25% времени обсуждали Россию, поэтому было бы лучше, если бы Россия была там.