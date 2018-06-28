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Дальнее зарубежье 28.06.2018 10:14

Британские министры опасаются, что саммит РФ-США ослабит единство НАТО - СМИ

Члены кабинета министров Великобритании обеспокоены, что предстоящая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может сказаться на единстве НАТО в вопросах противостояния российской политике в Европе, пишет в четверг "Таймс".

"Министры обеспокоены тем, что господин Трамп может понизить уровень обязательств перед Европой и пойти на компромисс в вопросе обороны НАТО от российской агрессии", - отмечает издание.

Оно пишет, что "официальные представили также обеспокоены тем, что он (Дональд Трамп - ИФ) может вручить в руки господина Путина пропагандистскую победу, отменив, или же внеся изменения в планы проведения альянсом военных учений".

По мнению газеты, "все такие действия будут способствовать кризису группы 29-ти, которая гарантирует безопасность Запада с 1949 года, опираясь на военную мощь США".

"Что нас нервирует, так это возможность того, что (по итогам саммита - ИФ) неожиданно может быть объявлено о "мирной сделке". Мы сможем услышать, что Трамп и Путин скажут: "А зачем нам все эти вооружения в Европе?", и договорятся об их совместном выводе", - цитирует газета одного из министров, не называя его по имени.

Издание отмечает, что по итогам бесед с членами британского кабинета оно пришло к выводу, что в ходе встречи двух президентов могут быть достигнуты такие договоренности, как отказ США от участия в осенних учениях НАТО в Норвегии, что позволит США сэкономить значительные средства; Д.Трамп может согласиться с "аннексией Крыма" и смягчить санкции против РФ в ответ на прекращение огня на востоке Украины.

Опасения вызывает также то, что Д.Трамп может пойти на открытие венной базы в Польше за счет поляков, договорившись с ними на двухсторонней основе в обход НАТО.

Министры считают, что "дальнейших провокаций со стороны Москвы можно ждать по завершении чемпионата мира по футболу, причем "возможно, в ближайшие шесть месяцев", говорится в публикации.

"Европейские лидеры обсудят опасность единству Европы со стороны господина Трампана саммите ЕС сегодня (в четверг - ИФ). Тереза Мэй (британский премьер - ИФ) готова присоединиться к европейской инициативе сдерживания, чтобы противостоять российским угрозам, даже если это противостояние и не будут поддерживать Соединенные Штаты", - пишет газета.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ОПАСЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]