Минэнерго Азербайджана отбирает консультанта для усовершенствования законодательства в сфере альтернативной энергетики

Министерство энергетики Азербайджана отбирает компанию для проведения работ по усовершенствованию нормативно-правовой базы в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии, говорится в объявлении ведомства.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Работы по тендеру включают: усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу альтернативных и возобновляемых источников энергии и разработку документа, включающего внедрение льготных тарифов и прочих поощрительных мероприятий в этой сфере.
«Целью данных работ является увеличение удельного веса альтернативных и возобновляемых и привлечение частных инвестиций в развитие этой сферы", - отмечается в объявлении.
В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Стоимость участия в тендере – 1 тыс. манатов.
Тендерные предложения, сопровожденные банковской гарантией в размере 5% от стоимости предложения, принимаются до 31 июля 2018 года. Тендерная процедура состоится 1 августа.
Телефон для справок: (+99412) 598-16-53/54 (внут. 1130), моб. (+99450) 450-20-85. Контактное лицо: Гюльнара Нуриева.
Н.Аббасова
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