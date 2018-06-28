Минэнерго Азербайджана отбирает консультанта для усовершенствования законодательства в сфере альтернативной энергетики

Министерство энергетики Азербайджана отбирает компанию для проведения работ по усовершенствованию нормативно-правовой базы в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии, говорится в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Работы по тендеру включают: усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу альтернативных и возобновляемых источников энергии и разработку документа, включающего внедрение льготных тарифов и прочих поощрительных мероприятий в этой сфере.

«Целью данных работ является увеличение удельного веса альтернативных и возобновляемых и привлечение частных инвестиций в развитие этой сферы", - отмечается в объявлении.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Стоимость участия в тендере – 1 тыс. манатов.

Тендерные предложения, сопровожденные банковской гарантией в размере 5% от стоимости предложения, принимаются до 31 июля 2018 года. Тендерная процедура состоится 1 августа.

Телефон для справок: (+99412) 598-16-53/54 (внут. 1130), моб. (+99450) 450-20-85. Контактное лицо: Гюльнара Нуриева.

Н.Аббасова