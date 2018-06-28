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СНГ 28.06.2018 11:16

Кадыров выступает за продление сроков полномочий Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости продления сроков полномочий президента РФ Владимира Путина в интересах государства.

"Российское государство сегодня не только существует, но идёт вперёд благодаря Путину", - сказал Р.Кадыров в четверг в интервью телеканалу "Известия".

Он отметил, что завершить полномочия президента будет неверным решением. "Если народ его отпустит, если он сам уйдёт - это будет неправильно. Кто нас вытащит из сложной ситуации? Самые великие, сильные государства нападают на нас каждый день в политическом, экономическом, военном плане. На личных отношениях Путин удержал ситуацию и дальше ведёт нас вперёд", - сказал глава Чечни.

"Я считаю, что народ его не отпустит, и он не должен уходить. Он должен править еще", - сказал Р.Кадыров.

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Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]