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28.06.2018 10:43

SDL Nobel модернизировала производственный цех для оказания более качественных услуг

SDL Nobel завершила модернизацию своего производственного цеха с целью обеспечения более высокого качества предоставляемых услуг.

В результате проведенных работ обновлен производственный процесс, для расширения спектра представляемых услуг установлены новые виды оборудования, а также улучшены условия труда. Оборудования для подготовки виктолических соединений, резки профилированных материалов, подготовки швов и т.д. пополнили производственный инвентарь компании. Современное оборудование позволяет предоставлять более качественные услуги, выделяет компанию на рынке с точки зрения технических возможностей, затраченного времени и расходов на производство. .

Современные сварочные столы установлены для осуществления различных типов сварки. Цех по покраске, являющийся последним звеном в производственной цепочке, отремонтирован и перестроен для повышения качества покрасочных работ.

SDL Nobel придаёт повышенное значение стандартам безопасности. В результате работ по модернизации усовершенствована система вентиляции, которая является важным фактором безопасной рабочей среды.

Все улучшения способствуют обеспечению более эффективного и безопасного производства, а также повышению производительности и снижению затрат.

Основанная в 2016 году как местная компания SDL Nobel стремится оказывать лучшие в своей категории услуги и удовлетворять потребности крупных международных и местных клиентов в регионе. SDL Nobel переняла передовой опыт от своих совладельцев - Nobel Oil Services (UK) Limited and SDL Denholm Limited, обладающих признанным местным и международным опытом.

SDL Nobel специализируется в оказании услуг по изготовлению металлических конструкций для нефтегазовой промышленности на морских и наземных объектах, к которым относятся услуги по установке, инспекция изготовленных материалов, испытание под давлением и прочие.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]