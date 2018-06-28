SDL Nobel модернизировала производственный цех для оказания более качественных услуг

SDL Nobel завершила модернизацию своего производственного цеха с целью обеспечения более высокого качества предоставляемых услуг.
В результате проведенных работ обновлен производственный процесс, для расширения спектра представляемых услуг установлены новые виды оборудования, а также улучшены условия труда. Оборудования для подготовки виктолических соединений, резки профилированных материалов, подготовки швов и т.д. пополнили производственный инвентарь компании. Современное оборудование позволяет предоставлять более качественные услуги, выделяет компанию на рынке с точки зрения технических возможностей, затраченного времени и расходов на производство. .
Современные сварочные столы установлены для осуществления различных типов сварки. Цех по покраске, являющийся последним звеном в производственной цепочке, отремонтирован и перестроен для повышения качества покрасочных работ.
SDL Nobel придаёт повышенное значение стандартам безопасности. В результате работ по модернизации усовершенствована система вентиляции, которая является важным фактором безопасной рабочей среды.
Все улучшения способствуют обеспечению более эффективного и безопасного производства, а также повышению производительности и снижению затрат.
Основанная в 2016 году как местная компания SDL Nobel стремится оказывать лучшие в своей категории услуги и удовлетворять потребности крупных международных и местных клиентов в регионе. SDL Nobel переняла передовой опыт от своих совладельцев - Nobel Oil Services (UK) Limited and SDL Denholm Limited, обладающих признанным местным и международным опытом.
SDL Nobel специализируется в оказании услуг по изготовлению металлических конструкций для нефтегазовой промышленности на морских и наземных объектах, к которым относятся услуги по установке, инспекция изготовленных материалов, испытание под давлением и прочие.
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