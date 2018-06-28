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Дальнее зарубежье 28.06.2018 11:30

Останки Франко планируется вынести из мавзолея в июле - испанский премьер

Глава испанского правительства Педро Санчес сообщил о намерении провести в июле эксгумацию и перезахоронение останков Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 гг.

"Это заставит поработать многих из вас", - приводит в четверг испанская телерадиокомпания РТВЕ ответ П.Санчеса на вопрос журналистов о том, совпадет ли эксгумация с периодом летних отпусков.

Телерадиокомпания отмечает, что решение неизбежно, поскольку этого требуют многие испанские левые, а также социалисты - однопартийцы П.Санчеса.

Ранее в эфире испанского телевидения П.Санчес поддержал решение об эксгумации и переносе останков Ф.Франко, не конкретизировав при этом, когда это может произойти и где будут погребены останки.

В настоящее время Ф.Франко захоронен в мавзолее в Долине Павших неподалеку от Мадрида. Испанские социалисты обосновывают решение о переносе его останков, поскольку он не погиб в бою, и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФРАНКО, ЭКСГУМАЦИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]