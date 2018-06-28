Останки Франко планируется вынести из мавзолея в июле - испанский премьер

Глава испанского правительства Педро Санчес сообщил о намерении провести в июле эксгумацию и перезахоронение останков Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 гг.
"Это заставит поработать многих из вас", - приводит в четверг испанская телерадиокомпания РТВЕ ответ П.Санчеса на вопрос журналистов о том, совпадет ли эксгумация с периодом летних отпусков.
Телерадиокомпания отмечает, что решение неизбежно, поскольку этого требуют многие испанские левые, а также социалисты - однопартийцы П.Санчеса.
Ранее в эфире испанского телевидения П.Санчес поддержал решение об эксгумации и переносе останков Ф.Франко, не конкретизировав при этом, когда это может произойти и где будут погребены останки.
В настоящее время Ф.Франко захоронен в мавзолее в Долине Павших неподалеку от Мадрида. Испанские социалисты обосновывают решение о переносе его останков, поскольку он не погиб в бою, и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.
Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения с привлечением 20 тыс. личного состава
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Секретарь Совбеза Киргизии обсудил в Баку предстоящий визит президента Азербайджана в Бишкек
Минналогов Азербайджана закупит у Азермаш автомобили на 210 тыс. манатов
НФПП отбирает инвестпроекты для кредитования в секторе АПК и туризма
Глава ФИФА доволен организацией ЧМ-2018
Apple и Samsung урегулировали 7-летний спор о патентах в США
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
“AzerTelecom” предоставляет корпоративным клиентам услугу защиты от кибер-атак
SDL Nobel модернизировала производственный цех для оказания более качественных услуг
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений