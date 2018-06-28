Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9657 RUR   0.0269 GBR   2.2288 TRY   0.3672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.76 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 38° Завтра 23° 36° 30 Июн 26° 37° 1 Июл 25° 38°

Дальнее зарубежье 28.06.2018 11:44

Мэттис подтвердил намерение США сохранить американский контингент в Южной Корее

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший в четверг с визитом в Южную Корею, заявил, что администрация США не намерена сокращать американское военное присутствие в этой стране, сообщает телеканал "Уай-Ти-Эн".

"Обязательства США перед Республикой Корея остаются нерушимыми, и США продолжат использовать весь спектр дипломатических и военных возможностей для выполнения этих обязательств. Это включает в себя поддержание нынешнего уровня войск США на Корейском полуострове", - сказал Дж.Мэттис на переговорах с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му.

Также глава Пентагона вновь подтвердил стремление США к полной, доступной проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, министр обороны США упомянул о приостановке американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Guardian и отметил, что это решение "создает больше возможностей для наших дипломатов вести переговоры, увеличивает перспективу достижения мирного решения проблемы Корейского полуострова".

Дж.Мэттис подчеркнул, что, тем не менее, войска США и Южной Кореи сохраняют боеготовность и решимость дать ответ на "любой вызов".

19 июня Пентагон подтвердил приостановку запланированных на август совместных военных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian.

Позднее в июне президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает против американо-южнокорейских военных учений, так как они "обходятся в целое состояние".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ВОЕННЫЕ, ПРИСУТСТВИЕ


Похожие новости


Мун Чжэ Ин: Сеул может рассмотреть вариант с приостановкой военных учений с США США остаются приверженными принципу "полной, проверяемой и необратимой" денуклеаризации КНДР - Помпео Госсекретарь США переговорил с главами МИД Японии и Южной Кореи после саммита в Сингапуре Президент Южной Кореи заявляет, что диалога лишь между США и КНДР может не хватить для денуклеаризации Корейского полуострова Мун Чжэ Ин попросил Ким Чен Ына не отказываться от встречи с Трампом Мун Чжэ Ин призвал Трампа и Ким Чен Ына к проведению прямых переговоров после отмены сингапурского саммита

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]