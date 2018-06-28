Мэттис подтвердил намерение США сохранить американский контингент в Южной Корее

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший в четверг с визитом в Южную Корею, заявил, что администрация США не намерена сокращать американское военное присутствие в этой стране, сообщает телеканал "Уай-Ти-Эн".

"Обязательства США перед Республикой Корея остаются нерушимыми, и США продолжат использовать весь спектр дипломатических и военных возможностей для выполнения этих обязательств. Это включает в себя поддержание нынешнего уровня войск США на Корейском полуострове", - сказал Дж.Мэттис на переговорах с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му.

Также глава Пентагона вновь подтвердил стремление США к полной, доступной проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, министр обороны США упомянул о приостановке американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Guardian и отметил, что это решение "создает больше возможностей для наших дипломатов вести переговоры, увеличивает перспективу достижения мирного решения проблемы Корейского полуострова".

Дж.Мэттис подчеркнул, что, тем не менее, войска США и Южной Кореи сохраняют боеготовность и решимость дать ответ на "любой вызов".

19 июня Пентагон подтвердил приостановку запланированных на август совместных военных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian.

Позднее в июне президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает против американо-южнокорейских военных учений, так как они "обходятся в целое состояние".