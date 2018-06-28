В МИД Азербайджана надеются на плодотворность встречи Контактной группы по Афганистану

Международная Контактная группа (КГ) по Афганистану является хорошей платформой для урегулирования конфликта в этой стране, считает замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

«Это важная платформа. Страны, входящие в эту группу заинтересованы в сотрудничестве по конфликту между Афганистаном и Талибан. Это хорошая и важная политическая платформа», - сказал А.Азимов в ходе заседания КГ в четверг в Баку.

Он выразил надежду, что проходящая в Баку встреча будет плодотворной.

А.Азимов также выразил уверенность, предстоящие в октябре 2018 года парламентские выборы в Афганистане будут хорошо организованы, а его итоги «создадут благоприятные условия для установления стабильности».

Ф.Исазаде