В МИД Азербайджана надеются на плодотворность встречи Контактной группы по Афганистану

Международная Контактная группа (КГ) по Афганистану является хорошей платформой для урегулирования конфликта в этой стране, считает замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.
«Это важная платформа. Страны, входящие в эту группу заинтересованы в сотрудничестве по конфликту между Афганистаном и Талибан. Это хорошая и важная политическая платформа», - сказал А.Азимов в ходе заседания КГ в четверг в Баку.
Он выразил надежду, что проходящая в Баку встреча будет плодотворной.
А.Азимов также выразил уверенность, предстоящие в октябре 2018 года парламентские выборы в Афганистане будут хорошо организованы, а его итоги «создадут благоприятные условия для установления стабильности».
Ф.Исазаде
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