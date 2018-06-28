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Регион 28.06.2018 10:55

Эрдоган решил не продлевать режим чрезвычайного положения в Турции, введенный после попытки переворота - газета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение не продлевать сохраняющийся в стране с 2016 года режим чрезвычайного положения после того, как срок введенного ЧП истечет в июле 2018 года, сообщает в четверг газета "Сабах" со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение было принято накануне на закрытой встрече Р.Эрдогана с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели, которая стала частью Народного альянса, поддержавшего кандидатуру турецкого лидера на всеобщих выборах 24 июня и позволившего его партии набрать большинство голосов в парламенте.

"В ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, чтобы не продлевать режим чрезвычайного положения", - сообщает издание.

Также "Сабах" со ссылкой на источники сообщает, что во время переговоров обсуждалось возможное назначение представителей Партии националистического движения на посты в кабинете министров.

Режим чрезвычайного положения в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране. В результате беспорядков в ночь с 15 на 16 июля 2016 года с участием военной техники в Анкаре и нескольких других турецких городах погибли около 250 человек, более 2 тыс. человек получили ранения.

Власти Турции подозревают в подготовке переворота оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ЧП, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]