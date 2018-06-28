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Регион 28.06.2018 12:03

Начальник охраны экс-президента Армении арестован на два месяца

Суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего первого заместителя начальника Службы госохраны генерал-майора Вачагана Казаряна, сообщает Специальная следственная служба (ССС) республики.

В минувшую среду ССС предъявила ему обвинения. Следователь также направил ходатайство в суд об избрании в отношении В.Казаряна меры пресечения в виде ареста.

В.Казарян, который возглавлял службу охраны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан 25 июня.

Он обвиняется в незаконном обогащении. Ему также предъявлено обвинение в том, что В.Казарян и взаимосвязанные с ним лица (близкие родственники) скрыли крупные суммы денег и имущество, которое, согласно закону, должны были задекларировать.

Как сообщалось, В.Казарян был задержан при выходе из банка по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 301.1 УК Армении (незаконное обогащение). При личном досмотре в его сумке было обнаружено $120 тыс., 436 млн драмов (около $900 тыс.).

В.Казарян сообщил, что обналичил сумму, чтобы вернуть ее истинному хозяину этих средств, однако отказался сообщить его имя.

Кроме того, при личном обыске в кармане В.Казаряна было обнаружено $500, 213 тыс. драмов ($440), а в автомобиле "Лексус" - $50 тыс., сообщали в пресс-центре Службы национальной безопасности.

Следствием были получены оперативные данные о том, что В.Казарян собирался обналичить в банке 1,5 млрд драмов ($3,1 млн), которые находятся на двух счетах - его и супруги.

"Для обналичивания этой суммы В.Казарян собирался выплатить банку 17 млн драмов ($35 тыс.). Следователям он сообщил, что забыл представить эту сумму в декларации", - отметили в СНБ.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "уклонение гражданина от представления декларации о его имуществе, доходах, когда подача декларации является обязательной" против В.Казаряна, который являлся начальником охраны С.Саргсяна, и его жены Рузанны Бегларян.

В рамках дела были проведены обыски в принадлежащем Р.Бегларян ресторане "Янс" и доме. Было обнаружено 35 млн драмов, $1,1 млн, 230,5 тыс. евро, двое наручных часов "Франк Мюллер", автомобили "Рендж Ровер" и "Мерседес".

В СК отметили, что в налоговых декларациях супругов отсутствовали обнаруженные при обыске крупные суммы и дорогостоящие вещи.

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Тэги: АРМЕНИЯ, САРГСЯН, ОХРАННИК, АРЕСТ


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