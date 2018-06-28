Apple и Samsung урегулировали 7-летний спор о патентах в США

Apple Inc. и Samsung Electronics Co. прекратили патентную войну в США, которая затянулась на семь лет. Череда судебных споров была связана с вопросом о нарушении прав Apple на дизайн устройства и технологию изготовления iPhone.
Судья окружного суда по северному округу штата Калифорния Люси Ко сообщила, что стороны уведомили ее об урегулировании спора.
Компании обвиняли друг друга в нарушении патентов с 2011 года, пытаясь ограничить продажи конкурента. Первый иск подала Apple, указывая на то, что Samsung копировала технологию изготовления и дизайн устройства iPhone, и первоначально американской компании присудили $1 млрд. Однако затем потянулись апелляции и ответные иски Samsung, сумма неоднократно пересматривалась.
В мае калифорнийский суд увеличил размер выплат в пользу Apple с $399 млн до $539 млн. При этом Apple требовала $1,05 млрд, а Samsung пыталась убедить судей, что штрафные санкции в данном случае не могут превышать $28 млн. Южнокорейская компания оспорила это решение в апелляционной инстанции, но стороны достигли внесудебного соглашения до дальнейшего рассмотрения дела.
И Apple, и Samsung отказались уточнить условия соглашения.
Между тем Samsung в ходе этого разбирательства поддерживал целый ряд компаний, включая Google Inc., HTC Corp., LG Electronics Inc. и Rackspace Hosting Inc. Они утверждали, что победа Apple позволит владельцам патентов "несправедливым образом использовать свой патент для получения конкурентного преимущества".
С учетом огромных значений выручки и прибыли Samsung и Apple, крупнейших производителей смартфонов в мире, их договоренность вряд ли повлияет на финансовые результаты. Однако их споры оказали существенное влияние на патентное законодательство и судебную практику США.
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