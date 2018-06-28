ЕС продолжит диалог по пошлинам с США, чтобы избежать шагов к торговой войне - Меркель

Евросоюз не отказывается от диалога по торговым пошлинам с Соединенными Штатами для, чтобы избежать дальнейших шагов к эскалации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы хотим вести диалог с США, чтобы избежать дальнейших шагов по направлению к торговой войне", - заявила она в четверг в Бундестаге. По ее словам, ЕС считает пошлины США на сталь и алюминий "неправомерными".

22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.