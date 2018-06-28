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Дальнее зарубежье 28.06.2018 12:15

ЕС продолжит диалог по пошлинам с США, чтобы избежать шагов к торговой войне - Меркель

Евросоюз не отказывается от диалога по торговым пошлинам с Соединенными Штатами для, чтобы избежать дальнейших шагов к эскалации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы хотим вести диалог с США, чтобы избежать дальнейших шагов по направлению к торговой войне", - заявила она в четверг в Бундестаге. По ее словам, ЕС считает пошлины США на сталь и алюминий "неправомерными".

22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕС, США, ТОРГОВЛЯ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]