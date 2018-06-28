В ФРГ в частном доме прогремел взрыв, три человека погибли

Три человека погибли в результате взрыва на чердаке частного дома в Бремене, пишет в четверг издание "Фокус" со ссылкой на полицию.

По данным издания, полицейские обнаружили тела 41-летнего мужчины, его семилетнего сына и 70-летнего мужчины.

"Фокус" отмечает, что близлежащие дома сильно пострадали от взрыва. В радиусе 100 метров от места взрыва, полиция эвакуировала всех жителей.

Причины взрыва остаются неизвестными.