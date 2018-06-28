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Дальнее зарубежье 28.06.2018 11:44

В ФРГ в частном доме прогремел взрыв, три человека погибли

Три человека погибли в результате взрыва на чердаке частного дома в Бремене, пишет в четверг издание "Фокус" со ссылкой на полицию.

По данным издания, полицейские обнаружили тела 41-летнего мужчины, его семилетнего сына и 70-летнего мужчины.

"Фокус" отмечает, что близлежащие дома сильно пострадали от взрыва. В радиусе 100 метров от места взрыва, полиция эвакуировала всех жителей.

Причины взрыва остаются неизвестными.

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Тэги: ФРГ, БРЕМЕН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]