Около 10 тыс. детей в 2017 году погибли или пострадали от вооруженных конфликтов в мире - ООН

Около 10 тыс. детей были убиты или стали инвалидами в результате вооруженных конфликтов по всему миру в 2017 году, говорится в отчете ООН "Дети в вооруженных конфликтах".

Эти показатели значительно выросли в Ираке и в Мьянме, отмечается в докладе.

Авторы доклада уточняют, что с января по декабрь 2017 года зафиксирована 21 тыс. случаев грубого нарушения прав детей по сравнению с 15,5 тыс. подобных случаев в 2016 году.

"В докладе представлены детали того, как дети сталкиваются с неописуемым насилием, и демонстрируется, что во многих ситуациях стороны конфликта редко предпринимают меры для защиты наиболее уязвимых групп населения от последствий войны", - заявила в свою очередь спецпредставитель ООН по проблемам детей в вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба.