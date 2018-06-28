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Дальнее зарубежье 28.06.2018 12:35

Около 10 тыс. детей в 2017 году погибли или пострадали от вооруженных конфликтов в мире - ООН

Около 10 тыс. детей были убиты или стали инвалидами в результате вооруженных конфликтов по всему миру в 2017 году, говорится в отчете ООН "Дети в вооруженных конфликтах".

Эти показатели значительно выросли в Ираке и в Мьянме, отмечается в докладе.

Авторы доклада уточняют, что с января по декабрь 2017 года зафиксирована 21 тыс. случаев грубого нарушения прав детей по сравнению с 15,5 тыс. подобных случаев в 2016 году.

"В докладе представлены детали того, как дети сталкиваются с неописуемым насилием, и демонстрируется, что во многих ситуациях стороны конфликта редко предпринимают меры для защиты наиболее уязвимых групп населения от последствий войны", - заявила в свою очередь спецпредставитель ООН по проблемам детей в вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ДЕТИ, КОНФЛИКТЫ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]