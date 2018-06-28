Меркель призывает страны ЕС в вопросе миграции не действовать в ущерб друг другу

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает страны Европейского союза в вопросе регулирования миграции не действовать в ущерб друг другу.
"Не действовать без согласования и в ущерб третьей стороне. Действовать в переговорах с партнерами", - сказала она, выступая в четверг в бундестаге с правительственным заявлением перед поездкой на саммит ЕС.
По ее словам, в случае, если всем 28 странам ЕС не удается добиться общего приемлемого решения, то нужно заключить отдельные соглашения со странами-участниками союза, образующими "коалицию согласных".
В частности, должно и будет усилено пограничное агентство ЕС Frontex, в целом необходимы "национальные меры и меры в рамках ЕС", особое внимание надо уделить вопросу вторичной миграции, сказала канцлер. Так называемая вторичная миграция возникает тогда, когда беженец прибывает в какую-либо страну ЕС, регистрируется там, а затем едет в другую страну Евросоюза по собственному выбору и просит убежища там. "Тот, кто ищет защиты в ЕС, не может выбирать себе страну, где будет подавать заявку на предоставление убежища", - уверена канцлер. А страны, которые переживают наибольший наплыв беженцев, такие, например, как Италия, не могут "быть оставлены с проблемой один на один", - указала А.Меркель.
Все эти вопросы, отметила политик, будут обсуждаться в Брюсселе на предстоящем 28-29 июня саммите ЕС.
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