Владелец Geely и Volvo Cars Ли Шуфу обеспокоен влиянием торговой войны на автомобильные бренды

Споры США и Китая, грозящие полномасштабной мировой войной в сфере торговли, могут оказать крайне неблагоприятное влияние на авторынок, причем как на производителей, так и на потребителей в разных странах, считает китайский миллиардер Ли Шуфу.

Его компания Zhejiang Geely Holding Group Co. владеет китайской Geely Automobile Holdings и шведской Volvo Cars.

В случае дальнейшего усиления напряженности в торговых отношениях пострадают автомобильные бренды как Geely, так и Volvo, поскольку компании экспортируют и импортируют автомобили и в США, и в Китае, заявил Ли Шуфу на мероприятии в Гонконге в четверг.

"Негативным фактором для китайских автопроизводителей станет решение США обложить Китай пошлинами на импорт. Одновременно повышение пошлин Китаем ухудшит положение Volvo, которая ввозит произведенные в США машины в Китай", - цитирует его выступление агентство Bloomberg.

Например, Volvo Cars собирает в КНР седаны S60, в том числе для рынка США. Однако завод компании в штате Южная Каролина начинает выпускать эту модель, что, как ожидается, снизит ее риски на случай мировой торговой войны.

"Низкие налоги и пошлины обеспечивают глобальную интеграцию в интересах потребителей, - утверждает Ли Шуфу. - Если эскалация торговой войны продолжится, она, в конечном итоге, навредит потребителям, которым придется больше платить за машины".

Ранее о пагубном влиянии торговых споров на отрасль говорили в числе прочих германская Daimler и американская AutoNation.

Forbes оценивает состояние 55-летнего Ли Шуфу в $14,3 млрд.