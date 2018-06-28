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Оборона 28.06.2018 11:58

Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения с привлечением 20 тыс. личного состава

Вооруженные силы Азербайджана 2-6 июля проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии, сообщает Минобороны республики.

«К учениям будут привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в ходе учений с учетом современного опыта ведения боевых действий, войска "будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций".

"В частности, будет отработано нанесение условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и БПЛА, а также проведение широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий",- говорится в сообщении.

В информации Минобороны отмечается, что на учениях, которые пройдут в сложных условиях сильно пересеченной местности, горного рельефа и насыщенной радиоэлектронной обстановки, предполагается отработка тактических эпизодов по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных диверсионных действий условного противника.

"В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии", - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБОРОНА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]