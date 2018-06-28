Азербайджан в январе-апреле сократил экспорт газа в Турцию на 7%

Азербайджан в январе-апреле 2018 года экспортировал в Турцию 2 млрд 13,8 млн кубометров газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз, что на 7,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
Согласно данным Совета, в апреле экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 292,04 млн кубометров газа. При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в апреле на долю газа из Азербайджана пришлось 7,96%.
В целом за апрель экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 670,11 млн кубометров (спад на 13,65% по сравнению с апрелем 2017г).
В 2017 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 542,39 млн кубометров.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).
Н.Аббасова
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