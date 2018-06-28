В Мумбаи разбился самолет правительства одного из индийских штатов

Самолет KING AIR C90, принадлежащий правительству индийского штата Уттар-Прадеш разбился в четверг в городе Мумбаи, сообщает Главное управление гражданской авиации Индии.

По первоначальным данным, погибли пять человек.

На месте падения бушует пожар.