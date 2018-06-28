НФПП отбирает инвестпроекты для кредитования в секторе АПК и туризма

Национальный фонд поддержки предпринимательству (НФПП) с целью ускорения реализации "Стратегической дорожной карты по производству и переработки сельхозпродукции" объявил о приеме инвестиционных проектов для последующего кредитования.
НФПП, в частности, принимает на рассмотрение проекты, предусматривающие: выращивание картофеля; строительство тепличных комплексов по выращиванию скороспелых овощных продуктов; производство сухофруктов, замороженных овощей; строительство в регионах предприятий по переработке фруктов и овощей.
НФПП также готов кредитовать проекты по созданию семейных мясомолочных предприятий, оказать поддержку производителям меда, рыбным хозяйствам, созданию агропарков и др.
В рамках "Стратегической дорожной карты по развитию туристической промышленности", НФПП готов кредитовать проекты: по ремонту и реконструкции существующих мест альтернативного размещения; лечебниц и других местах для туристов на территории курортов Галаалты, Нафталан и Дуздаг; формированию деятельности туристических рекреационных зон в соответствии с туристическим кластером и др.
Предприниматели для финансирования инвестиционных проектов посредством уполномоченных кредитных организаций могут обратиться в НФПП.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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