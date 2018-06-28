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СНГ 28.06.2018 16:18

Парубий и Волкер обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и привлечение американского бизнеса к модернизации ГТС

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в рамках визита в США встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

"На встрече со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. А также вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС, ведь это вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности", - написал А.Парубий в микроблоге в Твиттере в четверг.

Кроме того, он сообщил, что вместе с председателями парламентов Грузии, Литвы и Молдавии провел в Конгрессе США конференцию на тему противодействия "российским гибридным угрозам", в частности строительству NordStream-2, потому что, по его мнению, это не экономический проект.

А.Парубий, председатели парламентов Грузии, Литвы, Молдавии и вице-спикер Сената Польши обсуждали российскую тему и на встрече с руководством и членами подкомитета по вопросам Европы и сотрудничества по безопасности комитета иностранных отношений Сената США.

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Тэги: УКРАИНА, США, ГТС, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]