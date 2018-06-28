FATF вернула Пакистан в список мониторинга в связи с финансированием терроризма

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) на встрече в Париже на этой неделе вернула Пакистан в так называемый "серый список" с целью мониторинга на предмет финансирования терроризма, заявил журналистам в четверг представитель министерства иностранных дел страны Мохаммад Файзал.
Как сообщает агентство Bloomberg, Пакистан изменил регулирование финансовой отрасли и законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что помогло ему пока избежать попадания в "черный список" FATF, в котором сейчас только две страны - Иран и КНДР. Однако в дальнейшем группа может перевести Пакистан в эту категорию, если ситуация не улучшится.
Пакистан находился в "сером списке" FATF с 2012 по 2015 годы.
Ранее на этой неделе правительство Пакистана приняло план действий из 26 пунктов, рассчитанный на 15 месяцев, чтобы ликвидировать существенные пробелы и недочеты, на которые обращает внимание FATF, пишет Pakistan Today.
Вместе с тем в среду Пакистан отменил запрет на деятельность радикальной суннитской группировки "Ахли-Суннат-Валь-Джамат", которую подозревали в причастности к терактам, и разморозил активы ее лидера.
Заседание FATF проходит в Париже с 24 по 29 июня. Как ожидается, группа сделает официальное объявление о решении по Пакистану в пятницу, по итогам заседания.
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