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Дальнее зарубежье 28.06.2018 16:30

FATF вернула Пакистан в список мониторинга в связи с финансированием терроризма

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) на встрече в Париже на этой неделе вернула Пакистан в так называемый "серый список" с целью мониторинга на предмет финансирования терроризма, заявил журналистам в четверг представитель министерства иностранных дел страны Мохаммад Файзал.

Как сообщает агентство Bloomberg, Пакистан изменил регулирование финансовой отрасли и законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что помогло ему пока избежать попадания в "черный список" FATF, в котором сейчас только две страны - Иран и КНДР. Однако в дальнейшем группа может перевести Пакистан в эту категорию, если ситуация не улучшится.

Пакистан находился в "сером списке" FATF с 2012 по 2015 годы.

Ранее на этой неделе правительство Пакистана приняло план действий из 26 пунктов, рассчитанный на 15 месяцев, чтобы ликвидировать существенные пробелы и недочеты, на которые обращает внимание FATF, пишет Pakistan Today.

Вместе с тем в среду Пакистан отменил запрет на деятельность радикальной суннитской группировки "Ахли-Суннат-Валь-Джамат", которую подозревали в причастности к терактам, и разморозил активы ее лидера.

Заседание FATF проходит в Париже с 24 по 29 июня. Как ожидается, группа сделает официальное объявление о решении по Пакистану в пятницу, по итогам заседания.

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Тэги: ПАКИСТАН, FATF, ТЕРРОРИЗМ, СПИСОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]