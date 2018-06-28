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СНГ 28.06.2018 16:17

Саммит РФ-США должен позитивно сказаться на отношениях двух стран - Матвиенко

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сыграет важную роль для нормализации отношений двух стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Считаю, что принятое решение о поведении полноформатного саммита глав государств США и России - это очень позитивный факт. Мы считаем, что он сыграет очень важную роль в начале налаживания отношений между Россией и США", - сказала В.Матвиенко журналистам в четверг во время поездки в Суздаль.

Она отметила, что в настоящее время двусторонние отношения РФ и США "практически заморожены".

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Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, МАТВИЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]