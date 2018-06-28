Саммит РФ-США должен позитивно сказаться на отношениях двух стран - Матвиенко

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сыграет важную роль для нормализации отношений двух стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Считаю, что принятое решение о поведении полноформатного саммита глав государств США и России - это очень позитивный факт. Мы считаем, что он сыграет очень важную роль в начале налаживания отношений между Россией и США", - сказала В.Матвиенко журналистам в четверг во время поездки в Суздаль.

Она отметила, что в настоящее время двусторонние отношения РФ и США "практически заморожены".