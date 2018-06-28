Басманный суд Москвы на два месяца санкционировал арест лидера националистического движения "Черный блок" Владимира Ратникова (Комарницкого), обвиняемого в экстремизме, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Комарницкого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 августа", - сказала она.

Как стало известно в суде, студент четвертого курса Института прокуратуры Московского государственного юридического университета (МГЮА) был задержан 26 июня.

В.Ратникову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: УК РФ ч. 1 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества) ч. 3 ст. 212 (Призывы к массовым беспорядкам), а также по двум эпизодам ч.2 ст.282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, не позднее 25 июля 2015 В.Ратников организовал движение "Чёрный блок", выкрикивал лозунги, экстремистского толка, а также призывал граждан, в том числе и через соцсети, к участию в массовых беспорядках.

12 марта Гагаринский суд Москвы приговорил В.Комарницкого к 160 часам обязательных работ за размещение признанных экстремистскими песен группы "Коловрат" и "Банда Москвы" в соцсети "ВКонтакте".

В.Ратников так и не признал своей вины. 2 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор.