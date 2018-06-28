Посол Норвегии завершил дипломатическую деятельность в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в четверг посла Норвегии Барда Ивара Свендсена в связи с завершением его дипломатической деятельности в Баку.

"В ходе встречи стороны высоко оценили доверительное партнерство между Азербайджаном и Норвегией в сфере энергетики", - подчеркивается в сообщении МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде