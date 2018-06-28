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Внешняя политика 28.06.2018 16:28

Посол Норвегии завершил дипломатическую деятельность в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в четверг посла Норвегии Барда Ивара Свендсена в связи с завершением его дипломатической деятельности в Баку.

"В ходе встречи стороны высоко оценили доверительное партнерство между Азербайджаном и Норвегией в сфере энергетики", - подчеркивается в сообщении МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НОРВЕГИЯ, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]