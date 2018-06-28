Президент Финляндии сообщил о получении запроса по поводу саммита РФ-США в Хельсинки еще на прошлой неделе

Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что по поводу саммита РФ-США к нему обратились еще на прошлой неделе.

"Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться в понедельник, 16 июля в Хельсинки. На прошлой неделе я получил общий предварительный запрос от высокопоставленных чиновников, касающийся возможности организации такой встречи в Хельсинки", - сказано в заявлении С.Ниинистё, в четверг поступившем в "Интерфакс".

Ранее европейские СМИ сообщали, что такая встреча может пройти в Вене, но представители федерального канцлера Австрии не подтвердили эту информацию.