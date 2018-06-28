В Совете Федерации ожидают, что Путин и Трамп обсудят Сирию, Иран, Украину

Среди возможных тем саммита президентов России и США, скорее всего, будут ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, а также Израиль и ядерная сделка по Ирану, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Какие темы могут обсуждаться? Об этом знают только президенты. Но я могу предположить, что скорее всего, это будет Ближний Восток, Сирия, Израиль, Иран - ситуация с этой сделкой, из которой американцы вышли", - сказал В.Джабаров "Интерфаксу" в четверг.
По его мнению, также может обсуждаться ситуация на Украине, "хотя Трамп не большой любитель защищать интересы этой страны".
"Я думаю, что надо попытаться восстанавливать отношения на всех уровнях, которые американцы, в общем-то, своими руками и разрушили. Эти руины надо восстанавливать и строить новый формат отношений между двумя странами", - отметил В.Джабаров.
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