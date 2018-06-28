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Дальнее зарубежье 28.06.2018 17:29

В Совете Федерации ожидают, что Путин и Трамп обсудят Сирию, Иран, Украину

Среди возможных тем саммита президентов России и США, скорее всего, будут ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, а также Израиль и ядерная сделка по Ирану, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Какие темы могут обсуждаться? Об этом знают только президенты. Но я могу предположить, что скорее всего, это будет Ближний Восток, Сирия, Израиль, Иран - ситуация с этой сделкой, из которой американцы вышли", - сказал В.Джабаров "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, также может обсуждаться ситуация на Украине, "хотя Трамп не большой любитель защищать интересы этой страны".

"Я думаю, что надо попытаться восстанавливать отношения на всех уровнях, которые американцы, в общем-то, своими руками и разрушили. Эти руины надо восстанавливать и строить новый формат отношений между двумя странами", - отметил В.Джабаров.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, САММИТ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]