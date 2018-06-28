Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9657 RUR   0.0269 GBR   2.2288 TRY   0.3672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.76 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 45° Завтра 23° 36° 30 Июн 25° 37° 1 Июл 26° 39°

Дальнее зарубежье 28.06.2018 17:42

Макрон заявил о намерении отстаивать на саммите ЕС "европейское решение" миграционной проблемы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что открывающийся в четверг в Брюсселе Европейский совет будет отмечен важной дискуссией о миграции.

"Этот сюжет не нов. Европа живет с этим с 2015 года. Перед нами всеми сегодня стоит простая альтернатива: хотим ли мы национального решения или мы верим в европейское решение и сотрудничество", - сказал Э.Макрон журналистам по прибытии на саммит ЕС.

"Со своей стороны, я буду защищать европейское решение сотрудничества в Европейском союзе, в Шенгене, сотрудничество в рамках нынешних соглашений и их модернизацию, работу за пределами границ Европы, на границах Европы и в самой Европе на основании двух принципов: ответственности и солидарности", - подчеркнул французский президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, САММИТ, МАКРОН


Похожие новости


Флаги перед зданием Еврокомиссии приспущены в знак траура по жертвам теракта на юге Франции В центре внимания Совета ЕС в Брюсселе, прежде всего, ближневосточная проблематика - глава МИД Франции Макрон считает, что ЕС не должен допустить разрыва отношений с Турцией Макрон заявил о намерении трудиться ради Европы, которая защищает своих граждан Юнкер поздравил французского премьера с победой "макронистов" Председатель Евросовета Туск встретится с Макроном в среду в Елисейском дворце

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]