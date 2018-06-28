Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что открывающийся в четверг в Брюсселе Европейский совет будет отмечен важной дискуссией о миграции.
"Этот сюжет не нов. Европа живет с этим с 2015 года. Перед нами всеми сегодня стоит простая альтернатива: хотим ли мы национального решения или мы верим в европейское решение и сотрудничество", - сказал Э.Макрон журналистам по прибытии на саммит ЕС.
"Со своей стороны, я буду защищать европейское решение сотрудничества в Европейском союзе, в Шенгене, сотрудничество в рамках нынешних соглашений и их модернизацию, работу за пределами границ Европы, на границах Европы и в самой Европе на основании двух принципов: ответственности и солидарности", - подчеркнул французский президент.
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