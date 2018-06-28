Европейская комиссия, страны Балтии и Польша подписали в четверг в Брюсселе "дорожную карту" синхронизации до 2025 года электрических сетей Латвии, Литвы и Эстонии с континентальной сетью Евросоюза.
В церемонии подписания приняли участие председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьеры Польши, Латвии и Эстонии Матеуш Моравецкий, Марис Кучинскис и Юри Ратас, а также президент Литвы Даля Грибаускайте.
"С самого начала нашего мандата моя (Евро) комиссия обязалась полностью интегрировать сети стран Балтии с остальной Европой. Это наш долг и вопрос необходимости для стран Балтии и для союза. В этой "дорожной карте" мы установили целевую дату - 2025 год для полной синхронизации", - заявил глава ЕК Ж.-К.Юнкер.
По его словам, сторонам "с терпением, напряженной работой и духом компромисса" удалось найти "построенные на солидарности и укрепляющие наш союз европейские решения" для проекта, по которому решено работать "вместе с общей целью".
Как отмечают в Еврокомиссии, синхронизация электрической сети стран Балтии с европейской системой укрепит безопасность поставок энергии.
В этой синхронизации в Брюсселе видят "краеугольный камень и один из наиболее символичных проектов Энергетического союза и конкретное выражение солидарности по энергетической безопасности".
"Это станет важным вкладом в единство и энергетическую безопасность Европейского союза", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.
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