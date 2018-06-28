Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9657 RUR   0.0269 GBR   2.2288 TRY   0.3672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.76 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 45° Завтра 23° 36° 30 Июн 25° 37° 1 Июл 26° 39°

Дальнее зарубежье 28.06.2018 18:31

Президент Финляндии надеется обсудить с Путиным и Трампом ситуацию в регионе Балтики и Арктике

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом проблемы в регионе Балтики и ситуацию в Арктике.

"Я намерен поговорить о нашей озабоченности напряженной ситуацией в регионе Балтийского моря и наши цели в Арктике, в особенности общие усилия по борьбе с выбросами сажи", - сказано в заявлении С.Ниинистё, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться в понедельник, 16 июля в Хельсинки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, ТРАМП


Похожие новости


Президент Финляндии сообщил о получении запроса по поводу саммита РФ-США в Хельсинки еще на прошлой неделе Президентом Финляндии вновь избран Саули Ниинистё Супруга президента Финляндии ждет ребенка Лавров проводит переговоры с президентом Финляндии Президент Эстонии обсудит с финским коллегой вызовы, стоящие перед Евросоюзом Президент Украины 24 января отправляется с визитом в Финляндию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]