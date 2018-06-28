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Транспорт и связь 28.06.2018 16:53

Aztelekom приобретет у Huawei устройства DSLAM за 800 тыс. манатов

ООО «Aztelekom» подписало контракт на сумму 800,7 тыс. манатов с китайской "Huawei International Co. Limited" на покупку устройств DSLAM, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госагентстве по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.

«Huawei International Co Limited выбрана поставщиком устройств DSLAM емкостью на 30,72 тыс. портов по итогам соответствующего тендера, проведенного «Aztelekom» в мае текущего года. Контакт с данной компанией подписан 27 июня 2018 года, его стоимость составляет 800,7 тыс. манатов», - отметили в Госагентстве.

Современные устройства DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) относятся к оборудованию нового поколения, которое позволяет операторам подключать абонентов к сетям передачи данных, используя сетевые интерфейсы SDH, ATM и Ethernet.

ООО "Aztelekom"создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: HUAWEI, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]