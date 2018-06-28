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Дальнее зарубежье 28.06.2018 19:00

Саммит ЕС в четверг обсудит миграцию, а в пятницу - Brexit, сообщила Меркель

Участники саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 28 и 29 июня, в пятницу обсудят выход Великобритании из Европейского союза, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Завтра речь пойдет о выходе Великобритании из Европейского союза и о дальнейшем развитии экономического союза", - сказала А.Меркель в Брюсселе перед началом первого дня саммита, заявление транслировал сайт Еврокомиссии.

По словам канцлера, в четверг за ужином участники мероприятия будут "говорить о миграции, в первую очередь, о защите внешних границ" ЕС.

Необходимо договориться о переговорах со странами Центральной Африки, откуда идут потоки беженцев, указала канцлер.

"Также мы будем говорить о темах Frontex и о вторичной миграции", - сказала она.

Она повторила свое утверждение о том, что беженцы из проблемных регионов нуждаются в защите, но не могут сами определять страну ЕС, в которой будет рассмотрена их заявка. Поэтому необходимо общеевропейское решение по урегулированию миграционного вопроса, добавила политик.

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Тэги: ЕС, САММИТ, ТЕМЫ, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]