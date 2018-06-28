Министры обороны девяти западных государств подписали договор о создании единых экспедиционных сил

Министры обороны девяти западных государств подписали в четверг в Лондоне договор о создании единых экспедиционных сил под командованием Великобритании.
Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны Эстонии, договор подписали главы военных ведомств Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Соединенного Королевства.
"Великобритания с годами стала для Эстонии одним из важнейших и самых близких союзников, поэтому присоединение к единым экспедиционным силам стало логичным продолжением нашего хорошего и долгосрочного сотрудничества", - сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).
По данным министерства обороны Эстонии, фаза планирования единых экспедиционных сил уже завершена, подписание договора означает полную боевую готовность части, идея о создании которой была высказана Великобританией в 2015 году.
Ее целью является не только проведение совместных операций, но и совместных учений.
"Мы желаем, чтобы учения единых экспедиционных сил были связаны с вызовами безопасности и в нашем регионе", - заявил Ю.Луйк и добавил, что на будущий год уже запланированы учения в Балтийском море, в том числе в водах государств Балтии.
Как отмечают в Минобороны Эстонии, Таллин готов внести вклад в единые экспедиционные силы в виде команд по разминирования взрывных устройств, стратегической коммуникации, медиков и указателей воздушных целей.
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