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Дальнее зарубежье 28.06.2018 18:46

Министры обороны девяти западных государств подписали договор о создании единых экспедиционных сил

Министры обороны девяти западных государств подписали в четверг в Лондоне договор о создании единых экспедиционных сил под командованием Великобритании.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны Эстонии, договор подписали главы военных ведомств Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Соединенного Королевства.

"Великобритания с годами стала для Эстонии одним из важнейших и самых близких союзников, поэтому присоединение к единым экспедиционным силам стало логичным продолжением нашего хорошего и долгосрочного сотрудничества", - сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).

По данным министерства обороны Эстонии, фаза планирования единых экспедиционных сил уже завершена, подписание договора означает полную боевую готовность части, идея о создании которой была высказана Великобританией в 2015 году.

Ее целью является не только проведение совместных операций, но и совместных учений.

"Мы желаем, чтобы учения единых экспедиционных сил были связаны с вызовами безопасности и в нашем регионе", - заявил Ю.Луйк и добавил, что на будущий год уже запланированы учения в Балтийском море, в том числе в водах государств Балтии.

Как отмечают в Минобороны Эстонии, Таллин готов внести вклад в единые экспедиционные силы в виде команд по разминирования взрывных устройств, стратегической коммуникации, медиков и указателей воздушных целей.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЗАПАД, ОБОРОНА, ДОГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]