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Бизнес и законодательство 28.06.2018 17:29

Азербайджан принял 20 нормативно-правовых актов для унификации законодательства по требованиям ВТО – глава Минэкономики

Азербайджан принял 20 нормативно-правовых актов для унификации законодательства согласно требованиям Всемирной торговой организации (ВТО), заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В связи с процессом вступления Азербайджана в стране принято 20 нормативно-правовых актов для унификации национального законодательства по требованиям ВТО»,- сказал министр в четверг в ходе встречи с руководителем рабочей группы ВТО по Азербайджану Вальтером Вемером.

Министр также отметил, что в настоящее время продолжается работа по унификации законодательства Азербайджана в соответствии с требованиями ВТО.

"В ходе встречи был обсужден вопрос относительно переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО", - подчеркивается в сообщении.

Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году.

Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВТО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]