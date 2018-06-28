Азербайджан принял 20 нормативно-правовых актов для унификации законодательства по требованиям ВТО – глава Минэкономики

Азербайджан принял 20 нормативно-правовых актов для унификации законодательства согласно требованиям Всемирной торговой организации (ВТО), заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В связи с процессом вступления Азербайджана в стране принято 20 нормативно-правовых актов для унификации национального законодательства по требованиям ВТО»,- сказал министр в четверг в ходе встречи с руководителем рабочей группы ВТО по Азербайджану Вальтером Вемером.

Министр также отметил, что в настоящее время продолжается работа по унификации законодательства Азербайджана в соответствии с требованиями ВТО.

"В ходе встречи был обсужден вопрос относительно переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО", - подчеркивается в сообщении.

Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году.

Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.

Б.Рустамбеков