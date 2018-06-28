В Монако 29 июня на торги будет выставлена вторая часть коллекции азербайджанских художников времен Перестройки

Аукционный дом Монако Hermitage Fine Art представит 29 июня вторую коллекцию азербайджанских художников времен Перестройки, отмечается в сообщении Аукционного дома.

"Этот сборник был приобретен частным французским коллекционером более 25 лет назад. До этого некоторые картины были выставлены в Galerie L`Orangeraie в Сен-Поль-Де-Вансе на выставке «ПерестройкАрт» в 1990 году и являлись собственностью Французского союза банков", - отмечается в сообщении.

На аукционе в Монако будут представлены работы Ларисы Наумовой, Камала Ахмада, Н. Б. Мамедова, Эльнура Бабаева, Олега Вуколова, Сируза Мирза-заде, Мамеда Сафароглы, Велика Агамамалова, Алтая Садых-заде.

На торгах Hermitage Fine Art в марте 2018 года уже выставлялась первая часть сборника с работами художников Расима Бабаева, Сабины Шихлинской, Мамеда Мамедова, Феликса Шермана, Гудрата Гурбанова, Формана Гуламова, Маиса Агабекова, Закира Гусейнова, Чингиза Фарзалиева.

Hermitage Fine Art - аукционный дом, основанный в 2017 году в Монако, характерной особенностью которого является представление самых разнообразных разделов и направлений русской истории и искусства. Он основан группой специалистов из Европы и России, которых объединяет любовь к русской культуре и истории, желание сохранять и популяризировать русское культурное наследие за рубежом.

А.Азизов