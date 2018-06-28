В Монако 29 июня на торги будет выставлена вторая часть коллекции азербайджанских художников времен Перестройки

Аукционный дом Монако Hermitage Fine Art представит 29 июня вторую коллекцию азербайджанских художников времен Перестройки, отмечается в сообщении Аукционного дома.
"Этот сборник был приобретен частным французским коллекционером более 25 лет назад. До этого некоторые картины были выставлены в Galerie L`Orangeraie в Сен-Поль-Де-Вансе на выставке «ПерестройкАрт» в 1990 году и являлись собственностью Французского союза банков", - отмечается в сообщении.
На аукционе в Монако будут представлены работы Ларисы Наумовой, Камала Ахмада, Н. Б. Мамедова, Эльнура Бабаева, Олега Вуколова, Сируза Мирза-заде, Мамеда Сафароглы, Велика Агамамалова, Алтая Садых-заде.
На торгах Hermitage Fine Art в марте 2018 года уже выставлялась первая часть сборника с работами художников Расима Бабаева, Сабины Шихлинской, Мамеда Мамедова, Феликса Шермана, Гудрата Гурбанова, Формана Гуламова, Маиса Агабекова, Закира Гусейнова, Чингиза Фарзалиева.
Hermitage Fine Art - аукционный дом, основанный в 2017 году в Монако, характерной особенностью которого является представление самых разнообразных разделов и направлений русской истории и искусства. Он основан группой специалистов из Европы и России, которых объединяет любовь к русской культуре и истории, желание сохранять и популяризировать русское культурное наследие за рубежом.
А.Азизов
ПАСЕ назначила британца Гейла новым содокладчиком по Азербайджану
МИД Азербайджана обвинил Армению в сокрытии военного потенциала в Карабахе от контроля со стороны ОБСЕ
Посол Норвегии завершил дипломатическую деятельность в Азербайджане
Нефть дорожает на рисках перебоев поставок, цена Brent превысила $78 за баррель
Азербайджан с 2019г внедрит систему Track and Trace для контроля над оборотом табачных изделий и алкоголя
Президент Алиев утвердил план действий по совершенствованию системы контроля над экспортно-импортными операциями
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
В Ереване не исключают встречу президента Армении и госсекретаря США
Главные ожидания от саммита РФ-США связаны с укреплением взаимопонимания по ряду трудных вопросов - Мельников
Поиск решения управления миграцией - это вопрос защиты Шенгенской зоны, считает бельгийский премьер
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошла лекция о творчестве русского художника Василия Кандинского
“AzerTelecom” предоставляет корпоративным клиентам услугу защиты от кибер-атак
SDL Nobel модернизировала производственный цех для оказания более качественных услуг
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений