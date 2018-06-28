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28.06.2018 17:39

В Баку прошла лекция о творчестве русского художника Василия Кандинского

28 июня с.г. в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» прошла лекция Рустама Гусейнова «Абстракционизм Василия Кандинского: поиски духовности».

Василий Кандинский в историю мирового искусства вошел как человек, перевернувший привычные представления оживописи, который рассматривал композиции как главные заявления своих художественных идей. Для работ Кандинского характерен большой формат, детальное продумывание композиции и трансцендентность представления, выраженная постепенным нарастанием абстрактности образа. Композиции Кандинского представляют кульминацию его художественного видения в каждый конкретный момент жизни и являются своеобразными вехами его творческого пути.

Лекция Рустама Гусейнова акцептировала внимание не только на живописи Василия Кандинского, но и показала влияние его искусства на архитектуру и сферы прикладного искусства. Особо была затронута тема влияния личности Кандинского, его организационная деятельность на становление молодых мастеров живописи того времени. Интересные параллели вызвало и влияние творчества Кандинского на «запрещенное» андеграундное искусство СССР и Германии после его фактического изгнания из культурного мейнстрима этих стран.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]