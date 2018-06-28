В Баку прошла лекция о творчестве русского художника Василия Кандинского

28 июня с.г. в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» прошла лекция Рустама Гусейнова «Абстракционизм Василия Кандинского: поиски духовности».
Василий Кандинский в историю мирового искусства вошел как человек, перевернувший привычные представления оживописи, который рассматривал композиции как главные заявления своих художественных идей. Для работ Кандинского характерен большой формат, детальное продумывание композиции и трансцендентность представления, выраженная постепенным нарастанием абстрактности образа. Композиции Кандинского представляют кульминацию его художественного видения в каждый конкретный момент жизни и являются своеобразными вехами его творческого пути.
Лекция Рустама Гусейнова акцептировала внимание не только на живописи Василия Кандинского, но и показала влияние его искусства на архитектуру и сферы прикладного искусства. Особо была затронута тема влияния личности Кандинского, его организационная деятельность на становление молодых мастеров живописи того времени. Интересные параллели вызвало и влияние творчества Кандинского на «запрещенное» андеграундное искусство СССР и Германии после его фактического изгнания из культурного мейнстрима этих стран.
ПАСЕ назначила британца Гейла новым содокладчиком по Азербайджану
МИД Азербайджана обвинил Армению в сокрытии военного потенциала в Карабахе от контроля со стороны ОБСЕ
Посол Норвегии завершил дипломатическую деятельность в Азербайджане
Нефть дорожает на рисках перебоев поставок, цена Brent превысила $78 за баррель
Азербайджан с 2019г внедрит систему Track and Trace для контроля над оборотом табачных изделий и алкоголя
Президент Алиев утвердил план действий по совершенствованию системы контроля над экспортно-импортными операциями
В Монако 29 июня на торги будет выставлена вторая часть коллекции азербайджанских художников времен Перестройки
Два ребенка погибли в ДТП в Дагестане
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
В Ереване не исключают встречу президента Армении и госсекретаря США
Главные ожидания от саммита РФ-США связаны с укреплением взаимопонимания по ряду трудных вопросов - Мельников
Поиск решения управления миграцией - это вопрос защиты Шенгенской зоны, считает бельгийский премьер
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений