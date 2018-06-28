ПАСЕ назначила британца Гейла новым содокладчиком по Азербайджану

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) назначила британца Роджера Гейла новым содокладчиком по Азербайджану.

"Р.Гейл, возглавляющий мониторинговый комитет ПАСЕ, сменил на посту содокладчика Цезаря Флорина Преда. Другим содокладчиком, по-прежнему, остался Стефан Шеннах", - сообщают азербайджанские СМИ.

Как сообщалось ранее, ПАСЕ в мае 2018 года приняла решение применить санкции в отношении бывшего президента ПАСЕ Педро Аграмунта, депутатов ассамблеи Цезаря Флорина Преда (Румыния) и Жорди Чукла (Испания). Они обвиняют в коррупции и нарушении Кодекса поведения.

Санкции против П.Аграмунта введены на 10 лет, против Ц.Ф.Преда и Ж.Чукла - на два года.

Им запрещено занимать высшие должные посты.

Ф.Исазаде