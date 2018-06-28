Похитителями сына ливийского дипломата в Киеве оказались два египтянина

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве двух граждан Египта, которые 25 июня похитили сына иностранного дипломата с целью выкупа, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух лиц, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Они - граждане Египта, проживающие на территории Украины несколько лет", - цитирует А.Крищенко отдел коммуникации полиции Киева в четверг.
По его словам, иностранцы задержаны, следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения. Задержанные отказались давать какие-либо объяснения.
"Они четко понимали, кого похитили, и пытались связаться с родителями потерпевшего", - отметил А..Крищенко.
Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Сын дипломата в настоящее время находится в больнице под охраной полиции.
Днем 25 июня в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева начали поступать сообщения от очевидцев о том, что на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план "Перехват": в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.
По данным интернет-издания Insider.ua, похищенный - сын финансового атташе посольства Ливии в Украине.
Вечером в тот же день сотрудники полиции установили местонахождение похищенного иностранца, он получил незначительные телесные повреждения.
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