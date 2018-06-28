Суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы

Тбилисский городской суд признал виновным бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы.
По данному уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.
Нападение на В.Гелашвили было совершено в 2005 году. Экс-депутата остановили центре Тбилиси сотрудники МВД, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. В.Гелашвили с тяжелейшими травмами попал в больницу. Уголовное дело по этому инциденту заново возбудили в 2013 году, после смены власти в Грузии.
Ранее В.Гелашвили не раз заявлял журналистам, что его избиение было лично организовано М.Саакашвили, которого он в 2005 году публично обвинил в аморальных поступках и захвате его недвижимости.
Одним из главных свидетелей обвинения в суде стала бывшая председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая заявила, что лично слышала от М.Саакашвили о планах расправы над тогдашним депутатом В.Гелашвили.
Экс-президент М.Саакашвили ранее был осужден грузинским судом по обвинению в причастности к убийству в Тбилиси в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Против бывшего президента Грузии в судах рассматриваются еще два дела, касающихся растраты госсредств и превышения полномочий.
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