Суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы

Тбилисский городской суд признал виновным бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы.

По данному уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Нападение на В.Гелашвили было совершено в 2005 году. Экс-депутата остановили центре Тбилиси сотрудники МВД, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. В.Гелашвили с тяжелейшими травмами попал в больницу. Уголовное дело по этому инциденту заново возбудили в 2013 году, после смены власти в Грузии.

Ранее В.Гелашвили не раз заявлял журналистам, что его избиение было лично организовано М.Саакашвили, которого он в 2005 году публично обвинил в аморальных поступках и захвате его недвижимости.

Одним из главных свидетелей обвинения в суде стала бывшая председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая заявила, что лично слышала от М.Саакашвили о планах расправы над тогдашним депутатом В.Гелашвили.

Экс-президент М.Саакашвили ранее был осужден грузинским судом по обвинению в причастности к убийству в Тбилиси в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Против бывшего президента Грузии в судах рассматриваются еще два дела, касающихся растраты госсредств и превышения полномочий.