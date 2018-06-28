В Москве предлагают прагматично и реалистично отнестись к предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы сказать о том, что вообще рекомендую не употреблять термины "прорывные встречи", "прорывы". Я предлагаю просто достаточно прагматично относиться и реалистично к этим встречам", - заявила она журналистам на брифинге.
М.Захарова подчеркнула, что российско-американские отношения "давным-давно готовы к проведению целого ряда встреч на различных уровнях, ибо двусторонняя повестка этого просто требует". Она отметила, что двусторонняя повестка подразумевает, прежде всего, интересы граждан РФ и США.
"Очень много проблем накопилось, и мы о них постоянно говорим, поэтому, мне кажется, нужно ожидать и выстраивать свои ожидания именно в реалистичном русле, понимая, какие проблемы стоят на повестке", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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