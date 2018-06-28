Председатель Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита ЕС в Брюсселе в четверг продолжал настаивать на своей идее "платформ высадки" для мигрантов за пределами Евросоюза.

После встречи с македонским премьер-министром Зораном Заевым, он заявил, что на саммите "предлагает сосредоточиться на внешней границе ЕС, включая проект платформы высадки".

"Фактически, это будет отражать предложения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, явно выраженные в их письме, которое я получил вчера. Альтернативой этому решению будет хаотически продвигающееся закрытие границ, также и в рамках союза, и нарастание конфликтов между государствами-членами ЕС", - объяснил Д.Туск.

"Некоторые могут подумать, что я слишком жестко ставлю вопрос в моих предложениях о миграции. Но поверьте мне, если мы не примем их, тогда вы увидите некоторые действительно жесткие предложения от некоторых действительно крутых парней", - добавил глава Евросовета.

Ранее Д.Туск предложил создать "региональные платформы высадки" мигрантов со спасательных и других судов за пределами Европы, если это возможно, совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.