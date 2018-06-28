Президент Алиев утвердил план действий по совершенствованию системы контроля над экспортно-импортными операциями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил план действий по совершенствованию системы контроля над экспортно-импортными операциями.

И.Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по совершенствованию системы контроля над экспортно-импортными операциями.

Согласно распоряжению, госорганы ежеквартально должны отчитываться перед главой государства о проведенных мероприятиях в этом направлении.

А.Азизов