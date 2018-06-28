Азербайджан с 2019г внедрит систему Track and Trace для контроля над оборотом табачных изделий и алкоголя

Азербайджан с 2019 года внедрит Единую государственную автоматизированную систему "Track and Trace" для контроля над оборотом табачных изделий и алкогольных напитков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил план действий по совершенствованию системы контроля над экспортно-импортными операциями.

Согласно плану, с 1 января 2019 года система "Track and Trace" будет применяться для контроля за оптовой и розничной продажей табачных изделий, произведенных в Азербайджане и импортированных в страну.

С 1 марта 2019 года эта система будет применяться для контроля над оборотом, производством, импортом, оптовой и розничной торговлей алкогольных напитков и пива.

Подготовка соответствующих предложений для внедрения данной системы в указанные сроки возложена на министерства финансов, налогов, экономики и Государственный таможенный комитет.

А.Азизов