Нефть дорожает на рисках перебоев поставок, цена Brent превысила $78 за баррель

Мировой рынок нефти растет в ходе торгов в четверг из-за опасений по поводу поставок из Ливии и Ирана.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:56 28 июня выросла на $0,7 (0,9%) - до $78,32 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожала на $1,18 (1,52%) - до максимальных за три года $73,94 за баррель.

Добыча нефти в Ливии упала примерно на 400 тыс. баррелей в сутки из-за споров вокруг экспортных терминалов, на которые претендуют признанное международным сообществом правительство в Триполи и другое правительство, находящееся на востоке страны.

Ранее глава ливийской национальной нефтегазовой корпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла заявил, что только NOC имеет право продавать ливийскую нефть на международном рынке, и выразил надежду, что клиенты заблокируют попытки восточного правительства экспортировать нефть.

Между тем ранее представитель Госдепартамента США сказал, что Штаты требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

Тем временем важным фактором, поддерживающим нефтяной рынок, остаются данные министерства энергетики США о падении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 9,89 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 года.