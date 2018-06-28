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ТЭК 28.06.2018 19:23

Нефть дорожает на рисках перебоев поставок, цена Brent превысила $78 за баррель

Мировой рынок нефти растет в ходе торгов в четверг из-за опасений по поводу поставок из Ливии и Ирана.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:56 28 июня выросла на $0,7 (0,9%) - до $78,32 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожала на $1,18 (1,52%) - до максимальных за три года $73,94 за баррель.

Добыча нефти в Ливии упала примерно на 400 тыс. баррелей в сутки из-за споров вокруг экспортных терминалов, на которые претендуют признанное международным сообществом правительство в Триполи и другое правительство, находящееся на востоке страны.

Ранее глава ливийской национальной нефтегазовой корпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла заявил, что только NOC имеет право продавать ливийскую нефть на международном рынке, и выразил надежду, что клиенты заблокируют попытки восточного правительства экспортировать нефть.

Между тем ранее представитель Госдепартамента США сказал, что Штаты требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

Тем временем важным фактором, поддерживающим нефтяной рынок, остаются данные министерства энергетики США о падении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 9,89 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 года.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]