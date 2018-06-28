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Дальнее зарубежье 28.06.2018 21:55

Во Франции предъявили обвинения компании Lafarge в сотрудничестве с ИГ и в соучастии в преступлениях против человечности

Французские следователи предъявили крупной компании по производству стройматериалов Lafarge обвинения в сотрудничестве с террористами в Сирии и в соучастии в преступлениях против человечности, сообщает в четверг телеканал "Франс-24".

Расследование данного дела продлилось два года. Оно касалось, в основном, сирийского филиала компании - Lafarge Cement Syria. Согласно данным следствия, Lafarge перечислила сирийскому филиалу в период с 2011 по 2015 год 13 млн евро для поддержания в рабочем состоянии завода на севере Сирии. Часть этих денег, согласно материалам следствия, была передана экстремистским группировкам, в частности - террористам из ИГ. В обмен на эти выплаты террористы не мешали работе завода и не препятствовали передвижениям его сотрудников и доставке грузов.

Кроме того, компания обвиняется в покупке сырья, в том числе нефти, у близких к сирийским террористам поставщиков. Также существуют подозрения, что сирийский филиал компании мог продавать цемент террористическим группировкам.

Среди выдвинутых обвинений фигурирует и "создание угрозы для жизни работников" компании в Сирии.

Сторона обвинения поясняет, что в Lafarge прекрасно знали, что имеют дело с террористами, но все равно не прекратили сотрудничества с ними. И это можно трактовать как соучастие в преступлениях против человечности.

В Lafarge уже объявили, что будут добиваться снятия всех этих обвинений.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОМПАНИЯ, СИРИЯ, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]