Во Франции предъявили обвинения компании Lafarge в сотрудничестве с ИГ и в соучастии в преступлениях против человечности

Французские следователи предъявили крупной компании по производству стройматериалов Lafarge обвинения в сотрудничестве с террористами в Сирии и в соучастии в преступлениях против человечности, сообщает в четверг телеканал "Франс-24".

Расследование данного дела продлилось два года. Оно касалось, в основном, сирийского филиала компании - Lafarge Cement Syria. Согласно данным следствия, Lafarge перечислила сирийскому филиалу в период с 2011 по 2015 год 13 млн евро для поддержания в рабочем состоянии завода на севере Сирии. Часть этих денег, согласно материалам следствия, была передана экстремистским группировкам, в частности - террористам из ИГ. В обмен на эти выплаты террористы не мешали работе завода и не препятствовали передвижениям его сотрудников и доставке грузов.

Кроме того, компания обвиняется в покупке сырья, в том числе нефти, у близких к сирийским террористам поставщиков. Также существуют подозрения, что сирийский филиал компании мог продавать цемент террористическим группировкам.

Среди выдвинутых обвинений фигурирует и "создание угрозы для жизни работников" компании в Сирии.

Сторона обвинения поясняет, что в Lafarge прекрасно знали, что имеют дело с террористами, но все равно не прекратили сотрудничества с ними. И это можно трактовать как соучастие в преступлениях против человечности.

В Lafarge уже объявили, что будут добиваться снятия всех этих обвинений.