Во Франции предъявили обвинения компании Lafarge в сотрудничестве с ИГ и в соучастии в преступлениях против человечности

Французские следователи предъявили крупной компании по производству стройматериалов Lafarge обвинения в сотрудничестве с террористами в Сирии и в соучастии в преступлениях против человечности, сообщает в четверг телеканал "Франс-24".
Расследование данного дела продлилось два года. Оно касалось, в основном, сирийского филиала компании - Lafarge Cement Syria. Согласно данным следствия, Lafarge перечислила сирийскому филиалу в период с 2011 по 2015 год 13 млн евро для поддержания в рабочем состоянии завода на севере Сирии. Часть этих денег, согласно материалам следствия, была передана экстремистским группировкам, в частности - террористам из ИГ. В обмен на эти выплаты террористы не мешали работе завода и не препятствовали передвижениям его сотрудников и доставке грузов.
Кроме того, компания обвиняется в покупке сырья, в том числе нефти, у близких к сирийским террористам поставщиков. Также существуют подозрения, что сирийский филиал компании мог продавать цемент террористическим группировкам.
Среди выдвинутых обвинений фигурирует и "создание угрозы для жизни работников" компании в Сирии.
Сторона обвинения поясняет, что в Lafarge прекрасно знали, что имеют дело с террористами, но все равно не прекратили сотрудничества с ними. И это можно трактовать как соучастие в преступлениях против человечности.
В Lafarge уже объявили, что будут добиваться снятия всех этих обвинений.
Глава МИД Венгрии прибыл в Баку
Азербайджан многое делает для экономического развития Афганистана - Госдеп
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 80 раз - Минобороны Азербайджана
Россия увеличит добычу нефти на 200 тыс. б/с с июля - Новак
Акционеры БФБ получили по итогам 2017г дивиденды в размере 80 манатов за акцию
Газопровод TANAP в середине 2019 года будет готов к поставкам азербайджанского газа в TAP – SOCAR Turkiye Enerji
Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду золотых изделий весом 90 грамм
Пограничники Азербайджана обнаружили и обезвредили морскую мину на Каспии
Система VAR позволяет делать футбол более справедливым - Инфантино
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошла лекция о творчестве русского художника Василия Кандинского
“AzerTelecom” предоставляет корпоративным клиентам услугу защиты от кибер-атак
SDL Nobel модернизировала производственный цех для оказания более качественных услуг
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений