Несколько человек погибли при стрельбе в редакции газеты в Мэриленде

Несколько человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты "Кэпитал" в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд, сообщает в четверг "Фокс ньюс".

По данным телеканала, стрелок схвачен полицией.

Пока неизвестно, о каком числе погибших и раненых идет речь.