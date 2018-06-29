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Дальнее зарубежье 29.06.2018 08:54

Несколько человек погибли при стрельбе в редакции газеты в Мэриленде

Несколько человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты "Кэпитал" в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд, сообщает в четверг "Фокс ньюс".

По данным телеканала, стрелок схвачен полицией.

Пока неизвестно, о каком числе погибших и раненых идет речь.

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Тэги: США, ГАЗЕТА, РЕДАКЦИЯ, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]