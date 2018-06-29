Несколько человек погибли при стрельбе в редакции газеты в Мэриленде

Несколько человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты "Кэпитал" в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд, сообщает в четверг "Фокс ньюс".
По данным телеканала, стрелок схвачен полицией.
Пока неизвестно, о каком числе погибших и раненых идет речь.
Глава МИД Венгрии прибыл в Баку
Азербайджан многое делает для экономического развития Афганистана - Госдеп
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 80 раз - Минобороны Азербайджана
Россия увеличит добычу нефти на 200 тыс. б/с с июля - Новак
Акционеры БФБ получили по итогам 2017г дивиденды в размере 80 манатов за акцию
Газопровод TANAP в середине 2019 года будет готов к поставкам азербайджанского газа в TAP – SOCAR Turkiye Enerji
Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду золотых изделий весом 90 грамм
Пограничники Азербайджана обнаружили и обезвредили морскую мину на Каспии
Система VAR позволяет делать футбол более справедливым - Инфантино
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошла лекция о творчестве русского художника Василия Кандинского
“AzerTelecom” предоставляет корпоративным клиентам услугу защиты от кибер-атак
SDL Nobel модернизировала производственный цех для оказания более качественных услуг
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений